Экс-куратор СБУ сообщил об уголовниках и наркоманах в «Правом секторе»

Экс-куратор из СБУ передал российским силовикам данные о боевиках «Правого сектора»

Офицер Службы безопасности Украины (СБУ), бывший куратор «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) в СБУ раскрыл российским силовикам информацию об украинских боевиках в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы с личными данными.

Согласно документам, среди участников 12-го запасного батальона Добровольческого украинского корпуса «Правого сектора» (ДУК ПС) были участники карательной операции в Донбассе. Также, говорится в бумагах, среди бойцов есть уголовники, причастные к противостояниям с правоохранителями и прочим преступлениям, а также наркоманы.

Дислоцировался батальон по адресу Херсонская область, Каховский район, село Плодовое. Отмечается, что численность формирования составляла около 30 человек, 10 из которых обычно находились на базе. Боевики располагали пятью ручными подствольными гранатометами, четырьмя автоматами Калашникова и примерно десятью гранатами. Место хранения оружия тщательно скрывалось.

В документах приводятся личные данные боевиков 12-го запасного батальона ДУК ПС, в том числе их паспортные данные, клички и прочие сведения, включая номера телефонов и личного автотранспорта.

Базовый лагерь «Правого сектора» в Донецкой области уничтожен

11 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рапортовал, что Вооруженные силы России уничтожили базовый лагерь «Правого сектора». Объект размещался в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой области.

В тот же день стало известно, что бойцам российского армейского спецназа около города Изюм удалось ликвидировать заместителя командира «Правого сектора» Тараса Бобанича, который являлся одним из идеологов теории «превосходства украинской расы». Тот с 2014 года принимал участие в карательной операции киевского режима в Донбассе, лично отдавал приказы об обстреле Донецка и Луганска. С 2019 года он занимал должность замкомандира организации по вопросам деятельности резервных подразделений.

Сорванные планы националистов

6 марта в штабе «Правого сектора» нашли ноутбук с разведданными о Донбассе и Крыме и маркировкой НАТО. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По словам руководителя Донецкой народной республики, это прямое доказательство того, что Североатлантический альянс помогал украинским националистам.

Пушилин также заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) собирались атаковать Крым и Донбасс весной 2022 года. Согласно данным разведки ДНР и показаниям пленных, датой начала наступления должно было стать 8 марта, добавил он. «Факты указывают на то, что вторжение планировалось одновременно как на территорию республик Донбасса, так и в Российскую Федерацию — в Крым», — резюмировал глава ДНР.

Позднее в помощи националистам заподозрили мэра Мелитополя Ивана Федорова, его также уличили в финансировании терроризма. По версии следствия, Федоров «оказывал финансовую и иную помощь организации "Правый сектор" в совершении террористических преступлений против мирных жителей Донбасса». В Генпрокуратуре призвали всех, кто владеет информацией о действиях мэра, общаться в правоохранительные органы.