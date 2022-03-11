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В ЛНР уличили мэра Мелитополя в финансировании «Правого сектора»

Генпрокуратура ЛНР открыла дело против мэра Мелитополя из-за финансирования терроризма
Иван Федоров

Иван Федоров. Фото: @ivan_fedorov_melitopol

Генпрокуратура Луганской народной республики (ЛНР) открыла дело против мэра Мелитополя Ивана Федорова, которого уличили в финансировании терроризма. Его подозревают в помощи запрещенному в России «Правому сектору», сообщает ТАСС.

По версии следствия, Федоров «оказывал финансовую и иную помощь запрещенной националистической организации "Правый сектор" в совершении террористических преступлений против мирных жителей Донбасса». В Генпрокуратуре призвали всех, кто владеет информацией о действиях мэра, общаться в правоохранительные органы.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о взятии под контроль Мелитополя. По словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, сейчас российские военнослужащие принимают все необходимые меры для того, чтобы исключить провокации со стороны украинских националистов и спецслужб, а также обеспечить безопасность мирного населения.

Позже стало известно, что украинские власти запретили мэрам городов любые гуманитарные контакты с Россией. Как утверждает начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) России Михаил Мизинцев, всех, кто с такими условиями не согласен, «просто расстреливают».

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Алевтина Запольская
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