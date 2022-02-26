Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Минобороны заявили об установлении полного контроля над Мелитополем

В Минобороны сообщили, что российские военные установили полный контроль над Мелитополем

Фото: Reuters

Подразделения Вооруженных сил России к настоящему времени установили полный контроль над украинским городом Мелитополь. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщил «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, сейчас российские военнослужащие предпринимают все необходимые меры для того, чтобы исключить провокации со стороны украинских националистов и спецслужб, а также обеспечить безопасность мирного населения.

Ранее 26 февраля сообщалось, что российские подразделения совершили марш gосле высадки морского десанта в районе населенного пункта Азовское и, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь в Запорожской области. Отмечалось, что местные жители приветствовали их.

О начале военной операции по защите Донбасса стало известно в четверг, 24 февраля, после обращения президента Владимира Путина к россиянам. По его словам, к этому Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал об ухудшении ситуации в регионе, назвал происходящее геноцидом и обратился за помощью к России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В России раскритиковали проект резолюции Совбеза ООН по операции в Донбассе
В Минобороны заявили об установлении полного контроля над Мелитополем
Москвичи предложили вернуть киоски с буррито в метро
Раскрыты последствия отключения России от интернета
Диетологи дали советы по употреблению блинов на Масленицу
В ДНР перехватили две ракеты ТРК «Точка-У»
США пообещали помощь в эвакуации Зеленского из Киева
Финансист спрогнозировал будущее криптовалюты
США поддержат Украину в случае решения о нейтралитете
Известный актер «пострадал» во время взрыва на подмосковном мосту
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.