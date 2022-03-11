Минобороны заявило о запрете украинским городам контактировать с Россией

Минобороны сообщило, что Киев запретил мэрам городов любые гуманитарные контакты с Россией

Киев запретил мэрам городов любые гуманитарные контакты с Россией, а всех, кто с этим не согласен, «просто расстреливают». Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) России Михаил Мизинцев. Его слова в пятницу, 11 марта, приводит «Интерфакс».

«Официальный Киев по-прежнему продолжает категорически отвергать гуманитарные коридоры в сторону России, утверждая, что мирных жителей и иностранных граждан, желающих выехать на территорию Российской Федерации, просто нет», — отметил он.

В Минобороны подчеркнули, что желание эвакуироваться в Россию только за последние сутки изъявили более 23 тысяч человек.

Ранее также стало известно, что националисты взорвали корпус Харьковского физико-технического института, чтобы скрыть работы по ядерной тематике.

24 февраля в обращении к россиянам президент Владимир Путин уведомил россиян о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что к таким действиям Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).