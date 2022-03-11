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Россия обвинила националистов в подрыве корпуса физико-технического института

Минобороны России сообщило о взрыве в физтехе Харькова и людях под завалами

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Националисты взорвали корпус Харьковского физико-технического института, чтобы скрыть работы по ядерной тематике. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишет РИА Новости.

По его словам, в городе зафиксирована очередная провокация националистов. Взрыв произошел на улице Академическая. Под завалами могут находиться до 50 сотрудников учреждения, добавил Мизинцев.

Ранее Минобороны России опубликовало видео, на котором российский ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Форпост» с высоты около 4 тысяч метров уничтожил высокоточным боеприпасом опорный пункт украинских националистов. По данным ведомства, задействованные беспилотники в спецоперации осуществляют разведку, корректировку огня, а также боевое применение средств поражения по целям.

Кроме того, официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков сообщил «Ленте.ру», что российские военные нанесли удар высокоточным оружием по двум аэродромам на Украине. Речь идет об аэродромах в Луцке и Ивано-Франковске.

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Сергей Истомин
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