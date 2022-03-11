Российские военные нанесли удар высокоточным оружием по украинским аэродромам

Минобороны России сообщило об ударе высокоточным оружием по аэродромам на Украине

Российские военные нанесли удар высокоточным оружием по двум аэродромам на Украине. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что речь идет об аэродромах в Луцке и Ивано-Франковске. Объекты, обеспечивающие взлет и посадку самолетов, выведены из строя.

«Утром 11 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины», — заявил Конашенков.

Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении Волновахи войсками Донецкой народной республики (ДНР). Генерал-майор Игорь Конашенков также рассказал о взятии войсками ДНР под контроль еще трех населенных пунктов на Украине. Речь идет о населенных пунктах Ольгинка, Велика-Анадоль и Зеленый Гай.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).