Российские военные нанесли удар высокоточным оружием по украинским аэродромам
Российские военные нанесли удар высокоточным оружием по двум аэродромам на Украине. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Представитель ведомства уточнил, что речь идет об аэродромах в Луцке и Ивано-Франковске. Объекты, обеспечивающие взлет и посадку самолетов, выведены из строя.
«Утром 11 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины», — заявил Конашенков.
Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении Волновахи войсками Донецкой народной республики (ДНР). Генерал-майор Игорь Конашенков также рассказал о взятии войсками ДНР под контроль еще трех населенных пунктов на Украине. Речь идет о населенных пунктах Ольгинка, Велика-Анадоль и Зеленый Гай.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).