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Российские военные нанесли удар высокоточным оружием по украинским аэродромам

Минобороны России сообщило об ударе высокоточным оружием по аэродромам на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные нанесли удар высокоточным оружием по двум аэродромам на Украине. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что речь идет об аэродромах в Луцке и Ивано-Франковске. Объекты, обеспечивающие взлет и посадку самолетов, выведены из строя.

«Утром 11 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины», — заявил Конашенков.

Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении Волновахи войсками Донецкой народной республики (ДНР). Генерал-майор Игорь Конашенков также рассказал о взятии войсками ДНР под контроль еще трех населенных пунктов на Украине. Речь идет о населенных пунктах Ольгинка, Велика-Анадоль и Зеленый Гай.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Варвара Кошечкина
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