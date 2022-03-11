Уничтожение опорного пункта украинских националистов показали на видео

Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта украинских националистов из БПЛА

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором российский ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Форпост» с высоты около 4 тысяч метров уничтожил высокоточным боеприпасом опорный пункт украинских националистов. Запись имеется в распоряжении «Ленты.ру».

В военном ведомстве уточнили, что задействованные беспилотники в специальной операции на Украине осуществляют разведку, корректировку огня, а также боевое применение средств поражения по целям.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил «Ленте.ру», что российские военные нанесли удар высокоточным оружием по двум аэродромам на Украине. Речь идет об аэродромах в Луцке и Ивано-Франковске.

В настоящий момент объекты, обеспечивающие взлет и посадку самолетов, выведены из строя.