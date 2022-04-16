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«Ливерпуль» вышел в финал Кубка Англии

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии

Фото: Carl Recine / Reuters

«Ливерпуль» одержал победу в матче против «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Счет в матче на 10-й минуте открыл французский защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате. На 17-й минуте преимущество мерсисайдцев удвоил Садио Мане. В конце тайма сенегалец вновь отметился точным ударом.

Во втором тайме «Сити» удалось отыграть два мяча. Голами в составе «горожан» отметились Джек Грилиш и Бернарду Силва. В итоге «Ливерпуль» обыграл соперников со счетом 3:2.

За вторую путевку в финал будут биться лондонский «Челси» и «Кристал Пэлас». Встреча пройдет 17 апреля.

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Николай Костюков
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