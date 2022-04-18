Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Раскрыт смысл тайного визита принца Гарри и Меган Маркл к королеве

Hello!: тайный визит принца Гарри и Меган Маркл к королеве истолковали желанием помириться

Фото: Stephen Lock / Globallookpress.com

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл тайно посетили королеву Елизавету II в Виндзоре в четверг, 14 апреля. Смысл визита истолковала главный редактор журнала Majesty Magazine, журналистка Ингрид Сьюард, сообщает Hello!

По словам Сьюард, день, который принц Гарри и Меган Маркл выбрали и для встречи с королевой, был неслучайным и может свидетельствовать о том, что они хотят помириться с королевой. Дело в том, что Великий четверг — особенный день для королевы, поскольку эта дата в христианском календаре посвящена прощению. «Она не из злопамятных и, думаю, приняла бы их с распростертыми объятиями», — утверждает журналистка.

Материалы по теме:
Принц Гарри и Меган Маркл впервые заговорили о кризисе в королевской семье Расизм, травля и одиночество: что пара рассказала о проблемах в Букингемском дворце
Принц Гарри и Меган Маркл впервые заговорили о кризисе в королевской семьеРасизм, травля и одиночество: что пара рассказала о проблемах в Букингемском дворце
9 марта 2021
«Вопиющая надменность и высокомерие» Ягодицы принца Гарри, порно Меган Маркл и любовницы Уильяма — главные скандалы королевской семьи
«Вопиющая надменность и высокомерие»Ягодицы принца Гарри, порно Меган Маркл и любовницы Уильяма — главные скандалы королевской семьи
2 января 2021

Сьюард отметила, что после многочисленных скандалов в королевской семье супругам требовались немалые усилия для визита в Виндзор. По ее мнению, они воспользовались возможностью, чтобы снять напряжение и предложить перемирие.

Этот визит является первой совместной поездкой супругов в Великобританию с марта 2020 года после их отказа от статуса старших членов королевской семьи. После этого принц Гарри и Меган Маркл сначала переехали в Канаду, а потом в США.

Ранее бывший главный редактор журнала Vanity Fair Тина Браун заявила, что в своей книге воспоминаний принц Гарри нанесет удар по отцу, принцу Чарльзу, и будущей королеве — герцогине Корнуолльской Камилле. По мнению Браун, Гарри не станет дурно отзываться о Елизавете II, так как ее фигура неприкосновенна, и не будет атаковать супругу принца Уильяма Кейт Миддлтон, так как она ему нравится.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Рузанна Акмалтдинова
Обсудить
Последние новости
Путин рассказал об инфляции и пообещал помочь россиянам
Политолог объяснил начало спецоперации Турции против курдов
Следователи раскрыли приоритетную версию убийства семьи банкира в Москве
Кинокритик Шнейдеров назвал Вицина недооцененным артистом из-за фильмов Гайдая
Названа самая модная сумка на лето 2022 года
Подключить дом к электричеству в России станет дороже
Популярный комик признался в трудностях из-за «противозаконных» тем для юмора
Стали известны первые результаты операции Турции против курдов
Лавров дал совет российским футбольным фанатам
В российский прокат впервые выйдет короткометражный фильм
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.