В Госдуме оценили решение МОК отказаться от заседаний с россиянами

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев назвал дискриминацией отказ МОК от заседаний с россиянами

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев оценил решение Международного олимпийского комитета (МОК) отказаться от заседаний с участием российских членов организации. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Это в очередной раз говорит о политизации олимпийского движения, в которую зачем-то пустился МОК. Спорт не может быть инструментом давления или политики», — заявил Свищев, назвав произошедшее дискриминацией. Также он подчеркнул, что в данный момент МОК не проводит каких-либо заседаний, поэтому решение комитета выглядит странным.

Ранее 18 апреля представители МОК заявили, что на данный момент отказались от проведения заседаний с участием входящих в организацию россиян. Членством комитета обладают президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.

28 февраля МОК выступил за недопуск российских и белорусских атлетов к участию в международных стартах. Исполком организации мотивировал рекомендацию стремлением обеспечить защиту честности соревнований и безопасности их участников.

