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Алиев назвал поворотную точку в нормализации отношений с Арменией

Президент Азербайджана высказался о поворотной точке в нормализации отношений с Арменией

Фото: Evgeny Biyatov / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал поворотный момент в нормализации отношений с Арменией. Об этом он высказался в ходе встречи со спецпредставителем Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу Тойво Клааром, передает РИА Новости.

По его словам, такой поворотной точкой в отношениях с Арменией стало принятие Ереваном пяти принципов их нормализации, которые ранее были выдвинуты Баку.

Алиев также положительно оценил итоги встречи в Брюсселе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой Евросовета Шарлем Мишелем и подтвердил готовность Азербайджана начать работу над созданием пограничных комиссий и рабочих групп по мирному соглашению. «Важно, чтобы мы продолжали этот прогресс, и чтобы обе стороны соблюдали соглашения», — добавил он.

Встреча Алиева, Пашиняна и Мишеля в Брюсселе прошла 6 апреля. В результате беседы армянская и азербайджанская стороны договорились начать подготовку к мирным переговорам между Ереваном и Баку и пришли к соглашению о создании до конца апреля комиссии по делимитации границы.

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Георгий Нестеров
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