Минобороны опубликовало новые списки погибших украинских военных

Минобороны России опубликовало новые списки погибших в ходе спецоперации военных ВСУ

Министерство обороны России опубликовало новые данные о погибших в ходе спецоперации украинских военных. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

Оборонное ведомство уточнило, что опубликовало данные о потерях первой бригады оперативного назначения НГУ имени Петра Дорошенко. В документах находится информация о раненых, погибших и совершивших самоубийство украинских военных. Также в них содержатся данные об обстоятельствах их гибели и местах захоронения.

«Документы, имеющиеся в распоряжении Минобороны России, также свидетельствуют о большом количестве дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести», — говорится в сообщении министерства.

Минобороны впервые опубликовало список с персональными данными погибших во время специальной операции бойцов ВСУ в понедельник, 18 апреля. В нем содержатся даты рождения, военные специальности и должности, номера воинских частей, а также обстоятельства гибели. Тогда военное ведомство сообщило, что реальные задокументированные потери со стороны Украины составляют 23 367 человек.