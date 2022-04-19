Экономист высказался о шансах России вернуть замороженные резервы

Экономист Абрамов усомнился в скором возвращении замороженных резервов России

Россия будет бороться за доступ к своим международным резервам, но шансы на положительный исход дела для страны не очень высокие. Так считает кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ Александр Абрамов. О перспективах возврата активов экономист высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Это естественная история»

19 апреля стало известно, что российские власти планируют подать судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны и возможности возврата доступа к ним. С таким заявлением выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что заморозка золотовалютных резервов России является беспрецедентной в мировом масштабе.

«Мне кажется, это естественная история. Россия не будет сидеть сложа руки и, конечно, будет с помощью суда сражаться за свои активы. Я бы не загадывал сейчас, насколько это перспективно. Пока перспективы кажутся довольно небольшими, но, я думаю, важно создать прецедент. Это будет долгое разбирательство», — считает Абрамов.

Российские замороженные средства не могут же пропасть. Надо за них бороться Александр Абрамов экономист

При этом он подчеркнул, что судебный процесс такого типа не может пройти быстро. По словам экономиста, решение этого вопроса может затянуться и на 10 лет.

«Была история со швейцарской фирмой Noga по не очень большой сумме претензий к России. Это длилось порядка десятилетия. Такие споры решаются либо политически, либо проходят очень длинные судебные заседания», — рассказал кандидат экономических наук.

Он подчеркнул, что труднее всего решать вопрос будет с США, ЕС и Японией.

«Замораживали средства разные страны. Сложно будет решать конфликт с США, ЕС и Японией. Но в юрисдикциях небольших — это предмет уже другого рода договоренностей», — сказал Абрамов.

Мне кажется, это очень долгая история Александр Абрамов экономист

Последствия заморозки

Набиуллина также заявляла, что в условиях западных санкций в России происходят изменения в финансовом секторе. Сейчас компании должны обменивать 80 процентов валютной выручки на рубли, но это условие планируют сделать более гибким. К изначальному решению пришлось прибегнуть как раз из-за заморозки российских резервов, уверен Абрамов.

«Сейчас замораживание наших резервов привело к тому, что мы вынуждены жить в меру поступлений текущей валютной выручки, включая погашение внешних долгов. В условиях, когда происходят санкции, когда волатильные цены, конечно, это серьезные ограничения», — заключил экономист.

Ранее Глава Минэкономразвития Решетников заявил, что Россия выдержала первый удар западных санкций.

13 марта глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что из-за санкций в заморозке оказалось около половины золотовалютных резервов Банка России — это порядка 300 миллиардов долларов.

