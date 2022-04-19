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Доктор Мясников высказался об уходе иностранных брендов из России

Врач Мясников заявил, что санкции в отношении России используют как психологическое оружие

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников высказался об уходе из России иностранных брендов. В своем Telegram-канале специалист заявил, что его не тревожит приостановка работы зарубежных компаний и санкции в отношении страны.

«Почему я мало беспокоюсь об "отступлении" [из России] брендов и сомневаюсь в малой эффективности санкций? Потому что в молодости учил политэкономию и конспектировал [философа и экономиста] Карла Маркса. И запомнил его постулат: "Нет такого преступления, на которое капитал бы не пошел ради 300 процентов прибыли"», — написал доктор. Мясников также добавил, что, по его мнению, санкции в отношении России и уход брендов используются скорее как психологическое оружие.

19 апреля германский производитель бытовой химии Henkel заявил о прекращении бизнеса в России. Свое решение компания обосновала спецоперацией России на Украине. Перед этим сообщалось об уходе из России по аналогичной причине финских брендов Valio и Paulig.

В марте доктор Мясников также поддержал россиян после начала блокировки Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и попросил сограждан не паниковать. Помимо этого, он заверил, что рубль стабилизируется и многие россияне увидят, что в жизни рядовых граждан мало что изменилось.

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Маргарита Щигарева
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