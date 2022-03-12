Доктор Мясников поддержал россиян после начала блокировки Instagram

Врач и телеведущий Мясников пообещал россиянам, что шок пройдет и рубль стабилизируется

Врач и телеведущий Александр Мясников поддержал россиян после начала блокировки соцсети Instagram и попросил сограждан не паниковать. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Да, Instagram жаль. Не самого Instagram, а возможности общаться с вами. Но мы не потеряемся, есть другие соцсети, да и жизнь в соцсетях — это суррогат, по мне без них — так и лучше!» — сказал врач.

Мясников пообещал, что рубль стабилизируется, шок пройдет, и все увидят, что для рядовых граждан мало что изменилось. Доктор заверил подписчиков, что привычные многим бренды останутся в стране, и еда с лекарствами тоже будут доступны. Главное, по его мнению, — скорее завершить «горячую фазу» и сохранить жизни людей.

Врач процитировал британского писателя Уильяма Шекспира и призвал читателей быть сильными. Большинство подписчиков положительно отреагировали на пост Мясникова.

Ранее сообщалось, что Мясников поддержал решение главы Чечни Рамзана Кадырова снять в регионе все ограничения, введенные из-за коронавируса. Он добавил, что эффективность масок для него сомнительна.