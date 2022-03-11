Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Доктор Мясников поддержал Кадырова

Доктор Мясников поддержал решение Кадырова снять все введенные из-за COVID-19 ограничения
Александр Мясников

Александр Мясников. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников поддержал решение главы Чечни Рамзана Кадырова снять в регионе все ограничения, введенные из-за коронавируса. Его слова передает «Радиоточка НСН» в Telegram.

«В предыдущую волну коронавируса Рамзан Кадыров первым и единственным в стране отменил масочный режим, так что сейчас он действует логично», — высказался доктор, давая оценку решению главы Чечни.

«Но отмена масочного режима — это должно быть волевое решение. Для меня лично эффективность масок сомнительная», — добавил телеврач.

Ранее 11 марта стало известно, что в Чечне сняли все ограничения, введенные из-за коронавируса. «Заболеваемость стремится к нулю, и всего лишь несколько пациентов находится в отделениях реанимации. Поэтому мной принято решение о снятии всех ограничений, введенных в целях борьбы с COVID-19», — привел заместитель председателя правительства республики Эльхан Сулейманов слова Кадырова.

Обязательное ношение масок в Чечне Кадыров отменил 10 февраля. При этом он подчеркнул, что жителям региона настоятельно рекомендуется продолжать носить средства индивидуальной защиты, чтобы обезопасить граждан из групп риска.

Асель Минбаева
Обсудить
Последние новости
В Минобороны впервые показали карту перешедших под контроль ВС России районов
Россияне взяли паузу в бронировании путешествий
«Зенит» отреагировал на лишение украинского тренера всех титулов на родине
«ВКонтакте» запустила гранты на 100 миллионов рублей для поддержки клипмейкеров
Названы два имеющих право звонить королеве Елизавете II напрямую человека
Назван способ купить квартиру без ипотеки
Россиян лишат доступа к бизнес-залам в аэропортах и на вокзалах
Прохожий спас пенсионерку от ограбления в Москве
Байдена уличили в слабости из-за запрета поставлять польские самолеты на Украину
Девушка помыла голову после окрашивания в салоне и обнаружила ошибку мастера
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.