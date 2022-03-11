Доктор Мясников поддержал Кадырова

Доктор Мясников поддержал решение Кадырова снять все введенные из-за COVID-19 ограничения

Врач и телеведущий Александр Мясников поддержал решение главы Чечни Рамзана Кадырова снять в регионе все ограничения, введенные из-за коронавируса. Его слова передает «Радиоточка НСН» в Telegram.

«В предыдущую волну коронавируса Рамзан Кадыров первым и единственным в стране отменил масочный режим, так что сейчас он действует логично», — высказался доктор, давая оценку решению главы Чечни.

«Но отмена масочного режима — это должно быть волевое решение. Для меня лично эффективность масок сомнительная», — добавил телеврач.

Ранее 11 марта стало известно, что в Чечне сняли все ограничения, введенные из-за коронавируса. «Заболеваемость стремится к нулю, и всего лишь несколько пациентов находится в отделениях реанимации. Поэтому мной принято решение о снятии всех ограничений, введенных в целях борьбы с COVID-19», — привел заместитель председателя правительства республики Эльхан Сулейманов слова Кадырова.

Обязательное ношение масок в Чечне Кадыров отменил 10 февраля. При этом он подчеркнул, что жителям региона настоятельно рекомендуется продолжать носить средства индивидуальной защиты, чтобы обезопасить граждан из групп риска.