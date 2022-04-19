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Минобороны назвало цели ночного обстрела артиллерией и ракетами на Украине

Минобороны России заявило об ударах артиллерии и ракет по 1260 объектам на Украине за ночь

Фото: Matthew Hatcher / globallookpress.com

Российскими ракетными войсками и артиллерией за ночь нанесены удары по 1260 военным объектам на территории Украины. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, российские военные атаковали две зенитные ракетные пусковые установки «Бук-М1» в районах Гуляй Поле и Николаевка Вторая, 25 пунктов управления украинских подразделений недалеко от Николаева и Кировска, два склада ракетно-артиллерийского вооружения возле Воскресенска и Николаева, а также 1214 мест сосредоточения живой силы противника.

Кроме того, авиация ВКС России уничтожила два склада хранения частей ракет «Точка-У» в районе Червонной Поляны и Балаклеи, сообщил Конашенков.

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Он добавил, что с начала специальной операции на Украине российские военные уничтожили 487 беспилотников, 252 зенитных ракетных комплекса (ЗРК), 140 самолетов, 2353 танка и других боевых бронированных машин, 256 установок реактивных систем залпового огня, 1014 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2208 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее Минобороны рассказало о ликвидации пусковой установки «Точка-У» в районе Ясеневое Харьковской области. Одновременно с ней были уничтожены до полусотни украинских военнослужащих и около двадцати единиц техники.

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Константин Лысяков
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