Пеле снова госпитализировали

Чемпион мира по футболу Пеле снова попал в больницу

Чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле снова госпитализирован. Об этом сообщает ESPN.com.br.

81-летний ветеран доставлен в больницу Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. Подробности госпитализации не разглашаются. Однако жизни Пеле ничего не угрожает. Он не был помещен в отделение интенсивной терапии.

В январе сообщалось, что Пеле потребовался курс химиотерапии. Экс-футболист сборной Бразилии находился в больнице несколько дней.

В сентябре 2021-го бразилец перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. В декабре того же года ему потребовалась госпитализация.

Пеле — трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. Он был признан игроком столетия по версии Международной федерации футбола (ФИФА). На клубном уровне Пеле представлял бразильский «Сантос» и «Нью-Йорк Космос» из США.