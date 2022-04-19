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Спорт

Пеле снова госпитализировали

Чемпион мира по футболу Пеле снова попал в больницу

Фото: Globallookpress.com

Чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле снова госпитализирован. Об этом сообщает ESPN.com.br.

81-летний ветеран доставлен в больницу Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. Подробности госпитализации не разглашаются. Однако жизни Пеле ничего не угрожает. Он не был помещен в отделение интенсивной терапии.

В январе сообщалось, что Пеле потребовался курс химиотерапии. Экс-футболист сборной Бразилии находился в больнице несколько дней.

В сентябре 2021-го бразилец перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. В декабре того же года ему потребовалась госпитализация.

Пеле — трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. Он был признан игроком столетия по версии Международной федерации футбола (ФИФА). На клубном уровне Пеле представлял бразильский «Сантос» и «Нью-Йорк Космос» из США.

Николай Костюков
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