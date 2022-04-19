Открывший стрельбу по полицейскому россиянин прятал дома убитую девушку

Тело девушки нашли в доме жителя Волгограда, стрелявшего в полицейского

Житель Волгограда, открывший стрельбу по сотруднику ДПС из травматического пистолета, прятал дома убитую девушку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Тело 18-летней девушки в подвале дома 35-летнего волгоградца нашли следователи. Эксперты также обнаружили дома у подозреваемого следы бурого цвета. Отец девушки обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже дочери 15 апреля. По его словам, она в последний раз выходила на связь 8 апреля. Свидетели рассказали, что видели девушку, входившую вечером 8 апреля в дом подозреваемого волгоградца.

Вечером 13 апреля житель Волгограда выстрелил в грудь инспектору ДПС, который остановил автомобиль LADA Priora на трассе Волгоград — Сальск для проверки документов. В салоне находились водитель и пассажир, у которого не оказалось с собой паспорта. Из-за этого его пригласили в служебное помещение. Там он достал травматический пистолет и выстрелил в полицейского, после чего попытался сбежать, но понимая, что ему не удастся скрыться, попытался покончить с собой. Мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии и позже скончался.

По факту случившегося было возбуждено дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») УК РФ. Сейчас здоровью автоинспектора ничего не угрожает.