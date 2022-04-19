Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Открывший стрельбу по полицейскому россиянин прятал дома убитую девушку

Тело девушки нашли в доме жителя Волгограда, стрелявшего в полицейского

Фото: СК РФ по Волгоградской области

Житель Волгограда, открывший стрельбу по сотруднику ДПС из травматического пистолета, прятал дома убитую девушку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Тело 18-летней девушки в подвале дома 35-летнего волгоградца нашли следователи. Эксперты также обнаружили дома у подозреваемого следы бурого цвета. Отец девушки обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже дочери 15 апреля. По его словам, она в последний раз выходила на связь 8 апреля. Свидетели рассказали, что видели девушку, входившую вечером 8 апреля в дом подозреваемого волгоградца.

Вечером 13 апреля житель Волгограда выстрелил в грудь инспектору ДПС, который остановил автомобиль LADA Priora на трассе Волгоград — Сальск для проверки документов. В салоне находились водитель и пассажир, у которого не оказалось с собой паспорта. Из-за этого его пригласили в служебное помещение. Там он достал травматический пистолет и выстрелил в полицейского, после чего попытался сбежать, но понимая, что ему не удастся скрыться, попытался покончить с собой. Мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии и позже скончался.

По факту случившегося было возбуждено дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») УК РФ. Сейчас здоровью автоинспектора ничего не угрожает.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Минобороны потребовало вывести гражданских с «Азовстали»
Спрогнозирован пик распространения лесных пожаров в России
Тарасова оценила шансы Трусовой исполнить пятерной прыжок
Макрон и Ле Пен нашли согласие в одном вопросе
Директор российской школы объяснил камеру в туалете заботой о здоровье детей
Ребенок принес в детский сад текилу и распил вместе с друзьями
Бывший стилист Бейонсе умер в 38 лет
Великобритания решила не считать Мосбиржу биржей
Ветеран «Альфы» перечислил особенности штурма «Азовстали»
Россия призвала США обсудить договор о неразмещении оружия в космосе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.