Ветеран «Альфы» перечислил особенности штурма «Азовстали»

Ветеран «Альфы» Попов указал на риск распыления ядовитых веществ при штурме «Азовстали»

Особенностей штурма комбината «Азовсталь» достаточно много, одна из них — опасность распыления ядовитых веществ, считает подполковник запаса, член ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов. В разговоре с «Лентой.ру» он перечислил условия, которые могут осложнить работу армии на территории большого завода.

19 апреля в ДНР заявили о начале штурма завода «Азовсталь». По сообщениям Минобороны, украинским военным разрешено мирно покинуть здание без оружия и боеприпасов с 14:00 до 16:00 по московскому времени.

Мирных людей рядом быть не должно

По мнению ветерана «Альфы» Попова, мирному населению в случае штурма комбината в Мариуполе ничего не угрожает.

«Во-первых, в силу того, что боевые действия велись рядом с заводом, то в близлежащих домах людей не должно быть. Соответственно, если будет принято решение о применении оружия, которое может прямо или косвенно угрожать лицам, находящимся рядом, то они будут эвакуированы», — считает Попов.

В чем особенность штурма «Азовстали»?

По данным Минобороны России, на территории Украины находится порядка 30 биолабораторий. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов сообщил, что они «были вовлечены в полномасштабную военно-биологическую деятельность».

У нас есть информация, что возможно на территории завода находится биолаборатория. Это большой риск Андрей Попов Ветеран «Альфы»

«При штурме при применении сильных боеприпасов есть риски того, что биологическое вещество, которое, возможно, заражено вирусом, либо может выйти на поверхность, либо будет разрушено и потом крысами и бродячими животными будет вынесено на поверхность и произойдет заражение. Эти моменты, конечно, надо учитывать», — сказал подполковник запаса.

Он подчеркнул, что этот момент надо учитывать. Как и то, что полностью разрушать заводской комплекс нецелесообразно.

«Надо понимать, что завод "Азовсталь" — это наш завод, который уникальный не только в масштабах Украины, не только в масштабах бывшего СССР, но и в мировых. Штурм должен свести к минимуму разрушения, потому что восстанавливать завод потом нам», — поделился своим мнением член ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа».

17 апреля стало известно, что украинские военные, находящиеся на территории завода «Азовсталь», отказались мирно сложить оружие и сдаться.

Утром 19 апреля Минобороны России сообщило о предстоящих провокациях со стороны СБУ. Как стало известно ведомству, в ближайшее время планируется переодеть одно подразделение службы безопасности Украины в форму российских военных и произвести демонстративный расстрел мирного населения.

