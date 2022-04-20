Россиянам рассказали о ценах на авиабилеты летом

Доцент Воронкова: рост цен на авиабилеты летом будет соответствовать уровню инфляции

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Воронкова в беседе с агентством «Прайм» рассказала о ценах на авиабилеты в России предстоящим летом.

Как отметила эксперт, спрос на авиаперелеты в летний период традиционно возрастает, а предложение в текущих условиях на фоне санкций против России, существенно сократилось. Воронкова объяснила, что расходы авиакомпаний выросли в связи с сокращением авиапарка, подорожанием топлива, ростом стоимости запчастей, затратами на содержание и ремонт самолетов. Так, за первые восемь дней апреля цены на авиабилеты в эконом-классе поднялись на 10,57 процента, а с начала текущего года рост цен составил 11,58 процента, привела данные доцент.

Воронкова предположила, что авиакомпании могут направить на внутренние рейсы те самолеты, которые раньше летали по международным маршрутам, что будет способствовать поддержанию предложения. Кроме того, ввиду отсутствия новых запчастей, часть самолетов может быть использована в качестве «доноров» для ремонта авиапарка, допустила она. По ее прогнозу, в условиях очень изменчивой текущей ситуации с санкциями рост цен на авиабилеты в лучшем случае будет соответствовать уровню потребительской инфляции. Стабилизации цен на авиабилеты, считает экономист, могут способствовать меры по поддержке авиационной отрасли, которые сейчас обсуждаются в правительстве.

Ранее глава Минтранса Виталий Савельев сообщил, что российские авиакомпании будут получать ежемесячные госсубсидии, исходя из данных пассажирооборота по итогам каждого месяца. Данная мера должна стимулировать авиакомпании в организации большего количества перевозок пассажиров.

В апреле премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство направит авиакомпаниям 19,5 миллиарда рублей на возврат денег за отмененные из-за санкций рейсы. Субсидии выделены из резервного фонда по поручению президента России.