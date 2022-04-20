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Спорт

Российский новичок клуба НХЛ рассказал о любви к США

Российский новичок «Бостон Брюинс» Меркулов признался, что влюбился в США

Фото: Aaron Doster / Reuters

Российский нападающий Георгий Меркулов, подписавший контракт с «Бостон Брюинс», рассказал о впечатлениях от жизни в США. Его слова приводит Sport24.

Меркулов отметил, что впервые оказался в США в возрасте 11 лет и влюбился в страну. По его словам, в США проще относятся к хоккею. «Здесь процесс важнее результата. Мне нравилось играть даже в команде университета», — подчеркнул Меркулов. Он добавил, что в США чувствуется свобода.

Меркулов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 9 апреля. Он начал выступать за фарм-клуб «Бостона» и сможет дебютировать в первой команде в следующем сезоне.

В сезоне-2021/2022 Меркулов выступал в составе команды Университета штата Огайо. В 36 матчах он набрал 34 очка, забросив 20 шайб и отдав 14 результативных передач. Меркулов — воспитанник столичного ЦСКА.

Николай Костюков
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