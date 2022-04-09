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Клуб НХЛ подписал конракт с россиянином

«Бостон Брюинс» из НХЛ подписал контракт с россиянином Георгием Меркуловым

Фото: Aaron Doster / Reuters

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинс» объявил о подписании контракта новичка с 21-летним российским нападающим Георгием Меркуловым. Об этом сообщается на сайте команды.

Меркулов и «Брюинс» заключили трехлетний контракт. Он сможет выйти на лед в составе клуба в следующем сезоне, в ближайшее время он будет выступать за фарм-клуб бостонцев.

В сезоне-2021/2022 Меркулов выступал в составе команды Университета штата Огайо. В 36 матчах он набрал 34 очка, забросив 20 шайб и отдав 14 результативных передач. До игры за университетскую команду Меркулов провел два сезона за «Янгстаун Фэнтомс» из Хоккейной лиги США (USHL).

Меркулов — воспитанник столичного ЦСКА. Перед переездом в США он играл за «Тамбов» из Высшей хоккейной лиги.

Николай Костюков
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