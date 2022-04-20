Шойгу показал Путину первый запуск ракеты «Сармат»

Министр обороны Шойгу показал кадры запуска ракеты «Сармат» с космодрома Плесецк

Министр обороны России Сергей Шойгу продемонстрировал президенту страны Владимиру Путину первый запуск ракеты «Сармат» с космодрома Плесецк. Видео опубликовано в Telegram-канале журналистов кремлевского пула РИА Новости.

«На первом государственном испытательном космодроме в Архангельской области завершена подготовка к проведению первого летного испытания ракетного комплекса "Сармат"», — доложил Шойгу по видеосвязи в ходе совещания с главой государства. После этого на экране появились кадры запуска ракеты.

Путин в ответ заявил, что межконтинентальная баллистическая ракета может заставить задуматься тех, кто пытается угрожать России.

Первый успешный пуск ракеты был совершен в 15:12. После завершения испытаний «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.