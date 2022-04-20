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Мать травмировавшегося на шоу Плющенко фигуриста рассказала о его состоянии

Мать фигуриста Семененко сообщила об улучшении его состояния после падения на шоу Плющенко
Евгений Семененко

Евгений Семененко. Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Мать фигуриста Евгения Семененко Валентина рассказала о состоянии спортсмена, травмировавшегося на шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге. Новыми подробностями она поделилась с «Матч ТВ».

«Жене лучше. Вчера была сделана контрольная КТ головного мозга и позвоночника. Кровоизлияний, острых костных повреждений нет», — сказала она. Семененко отметила, что сын продолжает лечение в больнице. «Когда разрешат Жене общаться, думаю, он сам расскажет, что случилось и каковы причины произошедшего», — добавила она.

Семененко госпитализировали после падения во время проката на шоу Плющенко 16 апреля. Фигурист ударился головой об лед и покинул площадку на носилках. У него диагностировали сотрясение мозга.

Семененко — участник Олимпийских игр 2022 года в Пекине. В личном турнире мужчин-одиночников он показал восьмой результат. В активе спортсмена также золото командного чемпионата мира-2021.

Дарья Коршунова
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