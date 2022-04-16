Российского фигуриста госпитализировали после падения на шоу Плющенко

Фигуриста Евгения Семененко госпитализировали после падения головой об лед на шоу Плющенко

Российского фигуриста Евгения Семененко госпитализировали после падения во время выступления на шоу Евгения Плющенко. Об этом сообщает «МК».

Семененко при падении ударился головой об лед. Спортсмен пытался возобновить выступление, но не смог и упал на сидящих в первом ряду зрителей. Семененко покинул лед на носилках.

Продюсер шоу Плющенко Яна Рудковская сообщила, что фигурист был госпитализирован. Она добавила, что Семененко находился в сознании. Спортсмена отвезли в 17-ю больницу.

18-летний Семененко — участник Олимпиады в Пекине. В личном турнире в одиночном катании он показал восьмой результат на Играх. В активе Семененко золото командного чемпионата мира.