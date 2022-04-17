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Спорт

Назван диагноз госпитализированного после шоу Плющенко российского фигуриста

У фигуриста Евгения Семененко, госпитализированного после шоу Плющенко, сотрясение мозга

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Тренер Татьяна Мишина назвала диагноз госпитализированного после падения головой об лед на шоу Евгения Плющенко российского фигуриста Евгения Семененко. Ее слова приводит ТАСС.

Мишина рассказала, что у 18-летнего спортсмена сотрясение мозга. «У него многочисленные гематомы на голове, но никаких серьезных внутренних повреждений нет», — добавила она.

Семененко госпитализировали после падения во время выступления на шоу Плющенко вечером в субботу, 16 апреля. Фигурист при падении ударился головой об лед. Спортсмен пытался возобновить выступление, но не смог и упал на сидящих в первом ряду зрителей. Семененко покинул лед на носилках. После этого жена Плющенко Яна Рудковская призвала не верить слухам о том, что причиной падения фигуриста стало плохое качество льда.

18-летний Семененко — участник Олимпиады в Пекине. В личном турнире в одиночном катании он показал восьмой результат на Играх. В активе спортсмена также золото командного чемпионата мира.

Анастасия Борисова
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