Назван диагноз госпитализированного после шоу Плющенко российского фигуриста

У фигуриста Евгения Семененко, госпитализированного после шоу Плющенко, сотрясение мозга

Тренер Татьяна Мишина назвала диагноз госпитализированного после падения головой об лед на шоу Евгения Плющенко российского фигуриста Евгения Семененко. Ее слова приводит ТАСС.

Мишина рассказала, что у 18-летнего спортсмена сотрясение мозга. «У него многочисленные гематомы на голове, но никаких серьезных внутренних повреждений нет», — добавила она.

Семененко госпитализировали после падения во время выступления на шоу Плющенко вечером в субботу, 16 апреля. Фигурист при падении ударился головой об лед. Спортсмен пытался возобновить выступление, но не смог и упал на сидящих в первом ряду зрителей. Семененко покинул лед на носилках. После этого жена Плющенко Яна Рудковская призвала не верить слухам о том, что причиной падения фигуриста стало плохое качество льда.

18-летний Семененко — участник Олимпиады в Пекине. В личном турнире в одиночном катании он показал восьмой результат на Играх. В активе спортсмена также золото командного чемпионата мира.