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Раскрыто состояние госпитализированного после шоу Плющенко российского фигуриста

Рудковская: у упавшего на шоу Плющенко фигуриста Семененко подозрение на сотрясение мозга
Евгений Семененко

Евгений Семененко. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале раскрыла информацию о состоянии госпитализированного после падения головой об лед на шоу Евгения Плющенко российского фигуриста Евгения Семененко.

Как рассказала Рудковская, есть подозрение, что у фигуриста сотрясение мозга, однако окончательный диагноз будет поставлен после полного обследования, которое он проходит.

Продюсер также призвала не верить слухам о том, что причиной падения Семененко стало плохое качество льда. Она подчеркнула, что лед на шоу был в надлежащем состоянии, все фигуристы успешно откатали свои программы, а произошедшее с Семененко — несчастный случай.

Российского фигуриста Евгения Семененко госпитализировали после падения во время выступления на шоу Евгения Плющенко вечером в субботу, 16 апреля. Фигурист при падении ударился головой об лед. Спортсмен пытался возобновить выступление, но не смог и упал на сидящих в первом ряду зрителей. Семененко покинул лед на носилках.

18-летний Семененко — участник Олимпиады в Пекине. В личном турнире в одиночном катании он показал восьмой результат на Играх. В активе Семененко золото командного чемпионата мира.

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Марина Совина
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