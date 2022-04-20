Умные часы показали реакцию на вакцину от коронавируса

npj Digital Medicine: смарт-часы показали влияние вакцины от COVID-19 на организм человека

Американские специалисты оценили реакцию человеческого организма на вакцины от коронавируса с помощью смарт-часов. Исследование было опубликовано в журнале npj Digital Medicine.

Ученые научно-исследовательского института Scripps Research (США) рассказали, что умные часы показали физиологическую реакцию человека на вакцинацию против COVID-19. В ходе исследования медики проанализировали данные датчиков о частоте сердечных сокращений во сне более чем 5600 пациентов. Выяснилось, что после получения первой дозы вакцины частота ударов сердца значительно увеличивается.

Также специалисты узнали, что влияние разных видов вакцин на организм может отличаться. Так, наибольший эффект был зафиксирован после получения второй дозы вакцины Moderna у молодых людей.

Результаты исследования показали, что средняя частота сердечных сокращений (ЧСС) в состоянии покоя у пациентов значительно увеличивалась на следующий день после вакцинации. Ее пик достигался через два дня после вакцинации и возвращался к норме через четыре дня после первой дозы и через шесть дней после второй.

Также специалисты рассказали, что у женщин наблюдались более значительные изменения частоты сердечных сокращений в покое, чем у мужчин, в течение пяти дней после вакцинации после первой дозы. Выяснилось, что у пациентов в возрасте до 40 лет изменения ЧСС в покое были более высокими, чем у пожилых людей, но только после второй дозы.

«Хотя связь между физиологическим ответом и иммунным ответом все еще требует дальнейшего изучения, цифровое отслеживание может предоставить новый способ выявления людей, которые не способны адекватно переносить вакцинацию», — отметил автор исследования доктор Стивен Стейнхубль.

В январе 2021 года американские ученые заявили, что умные часы могут сообщить о заболевании COVID-19 еще до появления симптомов. В ходе исследования медики выяснили, что устройства производства Apple, Garmin и Fitbit помогли определить ранние признаки заражения.