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Ягудин раскритиковал Трусову за желание исполнить пятерной прыжок

Ягудин раскритиковал Трусову за желание исполнить пятерной прыжок и сравнил ее с Ханю
Алексей Ягудин

Алексей Ягудин. Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин раскритиковал Александру Трусову за желание исполнить пятерной прыжок. Об этом он написал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

«А нет, случайно, желания откататься чисто с четверными и тройным акселем хоть раз? А нет ли желания завоевать хотя бы один титул? Если нет, то тогда все нормально», — поделился он. Ягудин сравнил Трусову с японцем Юдзуру Ханю, который на Играх-2022 пробовал первым в мире исполнить четверной аксель и по итогам турнира занял четвертое место. «Одних таких мечтателей мы уже наблюдали в Пекине из Японии и видели, к чему это привело! Но он хотя бы двукратный олимпийский чемпион», — заключил Ягудин.

18 апреля Трусова рассказала о желании исполнить пятерной прыжок. Она призналась, что хочет сделать это раньше всех остальных спортсменов.

На Олимпийских играх в Пекине Трусова установила историческое достижение, исполнив пять четверных прыжков в произвольной программе. В результате она завоевала серебро Игр, уступив соотечественнице Анне Щербаковой.

Трусова — первая в истории женского одиночного катания исполнительница четверного сальхова, тулупа и лутца в рамках официальных соревнований. На счету 17-летней фигуристки, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, бронза чемпионата мира и две бронзовые медали первенства Европы.

Дарья Коршунова
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