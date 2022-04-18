Трусова рассказала о желании исполнить пятерной прыжок

Российская фигуристка Трусова заявила, что хочет первой в мире исполнить пятерной прыжок

Российская фигуристка Александра Трусова поделилась мнением об исполнении пятерных прыжков. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу Waction.

«Хочу, конечно, попробовать выучить. Если получится, то хочу сделать раньше всех», — заявила спортсменка. Она отметила, что еще никто в мире не пробовал исполнить пятерной прыжок.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине Трусова установила историческое достижение, исполнив пять четверных прыжков в произвольной программе. По итогам личного турнира она расположилась на втором месте, набрав 251,73 балла. Чемпионкой стала другая россиянка, Анна Щербакова.

Перед церемонией награждения Трусова разрыдалась и заявила, что ненавидит фигурное катание и не будет забирать свою медаль. «Я три года не выигрывала крупные соревнования. Я думала, что, если прыгну все, выиграю, но этого не случилось», — объяснила свое поведение спортсменка.

Трусова — первая в истории женского одиночного катания исполнительница четверного сальхова, тулупа и лутца в рамках официальных соревнований. На счету 17-летней фигуристки, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, бронза чемпионата мира и две бронзовые медали первенства Европы.