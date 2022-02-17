Трусова объяснила истерику после серебра Олимпиады-2022

Российская фигуристка Александра Трусова оценила свое выступление на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Ее слова приводятся в Telegram-канале «Матч ТВ».

Спортсменка сказала, что довольна прокатом. Она также объяснила свою истерику и слова о том, что ненавидит фигурное катание. «Я три года не выигрывала крупные соревнования. Я думала, что если прыгну все, выиграю, но этого не случилось», — заявила Трусова.

Ранее 17 февраля россиянка Анна Щербакова выиграла олимпийское золото, набрав в общей сложности 255,95 балла. Трусова расположилась на втором месте, набрав 251,73 балла. Она установила историческое достижение, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе. Третьей стала японка Каори Сакамото.

Трусова первой в истории женского одиночного катания выполнила четверной тулуп в рамках официального соревнования. Также 17-летняя россиянка первой исполнила четверной лутц. На ее счету бронза чемпионата мира и две бронзовых медали первенства Европы.