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Европейцев попросили экономить ради снижения зависимости от России

Евросоюз призвал граждан отключать отопление и снижать скорость автомобилей

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Европейский Союз попросил граждан внести свой вклад в снижение зависимости от импорта энергоресурсов из России. Об этом сообщает Bloomberg.

В партнерстве с Международным энергетическим агентством (МЭА) блок обозначил девять шагов, которые могут предпринять граждане для снижения потребления. В том числе европейцев призвали отключать отопление, уменьшать скорость автомобиля и переходить на удаленный формат работы.

«Мы столкнулись с первым глобальным энергетическим кризисом», — заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль. Европейские правительства уже разрабатывают на национальном уровне планы по диверсификации поставок энергоресурсов, но теперь также пытаются привлечь рядовых потребителей к более бережному отношению к энергоресурсам.

Благодаря экономии ЕС потенциально может сократить ежегодное потребление на 17 миллиардов кубометров природного газа и 220 миллионов баррелей нефти. Более ответственный подход к потреблению положительно скажется и на счетах домохозяйств, которые смогут ежегодно экономить 450 евро. При этом Бироль предупредил, что в случае отказа от мер последствия могут быть болезненными, так как коммунальные предприятия будут вынуждены нормировать поставки энергии потребителям.

О намерении полностью отказаться от российских энергоносителей накануне, 20 апреля, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Президент Франции Эммануэль Макрон тоже сообщил, что страна не нуждается в российском газе, а министр экономики и финансов Франции Брюно ле Мэр рассказал, что страна пытается убедить партнеров по ЕС ввести эмбарго на поставки нефти из России. О прекращении импорта и переработки российской нефти уже объявила австрийская компания OMV.

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Платон Щукин
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