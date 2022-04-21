В Хакасии зарезавшему семью из пяти человек 35-летнему мужчине дали пожизненное

В Хакасии 35-летнему ранее судимому россиянину дали пожизненное за убийство семьи из пяти человек. Об этом в четверг, 21 апреля, «Ленте.ру» сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) по региону Юлия Арбузова.

По данным следствия, преступление было совершено утром 5 августа 2021 года в селе Джирим Ширинского района. Обвиняемый состоял в отношениях с 30-летней местной жительницей. Когда она решила с ним расстаться, он заподозрил ее в измене и решил отомстить.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина забрался в дом, где проживала ее семья, и зарезал ее 58-летнего отца, его брата-близнеца, 56-летнюю мать, 19-летнего брата и восьмилетнюю дочь. От полученных травм все потерпевшие скончались на месте. Вскоре после этого злоумышленника задержали местные жители.

Во время следствия мужчина полностью признал вину и сказал, что пошел на преступление, чтобы заставить свою возлюбленную страдать. Выяснилось, что незадолго до расправы, в феврале 2021 года, он вернулся в родное село, отсидев 18 лет за двойное убийство.