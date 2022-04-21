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В Харьковской области допустили референдум

Глава временной администрации Харьковской области Ганчев допустил проведение референдума

Фото: Lyaxander / ТАСС

После окончания боевых действий на подконтрольных российским военным территориям Харьковской области может пройти референдум или опрос граждан об их «политическом будущем». Об этом заявил РИА Новости глава временной гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

Он не уточнил, какой именно вопрос будет вынесен на референдум, но заметил, что речь идет о построении «новой Украины». «Это, скорее, не политический термин. (...) это говорят те люди, которые живут, они хотят жить в какой-то другой для себя Украине, свободной от всего того, что они видели последние восемь лет», — сказал Ганчев.

При этом чиновник подчеркнул, что голосование состоится не раньше, чем вся территория области будет «денацифицирована и освобождена». «Вы же понимаете, что в демократическом обществе прежде всего население принимает решение», — добавил он.

Ранее стало известно, что украинские телевышки, построенные в Херсонской области для вещания на Крым, перенастроят на передачу сигнала российских телеканалов. Они начнут транслировать его в «обратную сторону».

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Алевтина Запольская
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