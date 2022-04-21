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Джонсон поставил под сомнение перспективы мирных переговоров на Украине

Джонсон назвал недобросовестной позицию российской стороны на переговорах по Украине

Фото: Mark Thomas / Globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поставил под сомнение перспективы мирных переговоров на Украине, назвав недобросовестной позицию президента России Владимира Путина. Об этом сообщает The Guardian.

«Я думаю, очень сложно понять, как украинцы могут сейчас вести переговоры с Путиным, учитывая явное отсутствие у него доброй воли и его стратегию, заключающуюся в попытке поглотить и захватить как можно большую территорию Украины, а затем, возможно, вести какие-то переговоры с позиции силы или даже начать новое наступление на Киев», — сказал он.

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Джонсон также указал, что не понимает, как украинцы могут легко сесть за стол переговоров с российской стороной и прийти к каким-то договоренностям. «Как ты можешь вести переговоры с крокодилом, если у него в пасти твоя нога?» — заметил премьер.

Ранее Джонсон по итогам его телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. пообещал продолжить поставки вооружений Киеву. Премьер-министр заявил, что продолжит тесно работать с союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что Украина сможет защитить свой суверенитет в предстоящие недели и месяцы.

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Виктория Кондратьева
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