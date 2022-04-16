В Британии раскрыли планы по поставкам оружия на Украину

Премьер Британии Джонсон пообещал продолжить поставки вооружений на Украину

Британские власти продолжат поставлять вооружения на Украину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное канцелярией премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по итогам его телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Они обсудили необходимость долгосрочного решения в области безопасности для Украины. Премьер-министр заявил, что продолжит тесно работать с союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что Украина сможет защитить свой суверенитет в предстоящие недели и месяцы», — говорится в документе.

Британский премьер также рассказал Зеленскому о новых санкциях Соединенного Королевства, которые вступили в силу на прошлой неделе. Джонсон пообещал, что Британия в ближайшие дни продолжит отправлять Украине средства обороны, в том числе бронетехнику.

Ранее в США обеспокоились, что имеющиеся у Украины боеприпасы будут скоро израсходованы, и задумались о наращивании поставок. По данным CNN, Вашингтон ожидает, что в ближайшие дни развернутся ожесточенные наземные бои, и украинские военные скоро столкнутся с нехваткой боеприпасов.