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В Британии раскрыли планы по поставкам оружия на Украину

Премьер Британии Джонсон пообещал продолжить поставки вооружений на Украину

Фото: Matt Dunham / Reuters

Британские власти продолжат поставлять вооружения на Украину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное канцелярией премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по итогам его телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Они обсудили необходимость долгосрочного решения в области безопасности для Украины. Премьер-министр заявил, что продолжит тесно работать с союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что Украина сможет защитить свой суверенитет в предстоящие недели и месяцы», — говорится в документе.

Британский премьер также рассказал Зеленскому о новых санкциях Соединенного Королевства, которые вступили в силу на прошлой неделе. Джонсон пообещал, что Британия в ближайшие дни продолжит отправлять Украине средства обороны, в том числе бронетехнику.

Ранее в США обеспокоились, что имеющиеся у Украины боеприпасы будут скоро израсходованы, и задумались о наращивании поставок. По данным CNN, Вашингтон ожидает, что в ближайшие дни развернутся ожесточенные наземные бои, и украинские военные скоро столкнутся с нехваткой боеприпасов.

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Марина Совина
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