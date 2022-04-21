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Российский фондовый рынок открылся ростом

Торги на Мосбирже 21 апреля открылись ростом основных фондовых индексов

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Торги на российском рынке в четверг, 21 апреля, открылись ростом основных фондовых индексов. Об этом свидетельствуют данные площадки. Индекс Мосбиржи к 10:00 по московскому времени прибавил 0,13 процента, РТС вырос на 0,06 процента.

Курс доллара на открытии торгов вырос на 0,44 процента — до 76,75 рубля, курс евро вырос на 0,13 процента и составил 82 рубля.

На валютной секции Московской биржи по итогам среды, 20 апреля, рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар упал на 2,7 процента, уйдя в район 76,4 рубля, евро снизился на 2,6 процента, отступив ниже 82 рублей.

Ранее стало известно, что британские власти планируют отозвать у Московской биржи статус признанной биржи. В Лондоне уточнили, что решение стало реакцией на ограничения, которые для иностранных инвесторов ввел Банк России. Налоговые власти Великобритании начали консультацию по поводу меры, запросив оценки заинтересованных сторон.

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Платон Щукин
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