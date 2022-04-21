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ФСБ предотвратила разглашение гостайны бывшим сотрудником МВД

В Сургуте пытавшийся произвести впечатление россиянин разгласил гостайну и был осужден

Фото: пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области

В Ханты-Мансийском автономном округе бывший сотрудник регионального управления МВД был осужден на год лишения свободы, с лишением права занимать должность в госорганах, за разглашение гостайны. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, россиянин в ходе беседы со знакомым хотел произвести впечатление осведомленного о сведениях ограниченного характера человека. В ходе беседы он сообщил ему информацию, попадающую под статью 283 УК РФ («Разглашение государственной тайны»). Дальнейшее распространение закрытой информации было предотвращено ФСБ.

На бывшего сотрудника силового блока завели уголовное дело. Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся.

8 апреля в Саратовской области сотрудники ФСБ предотвратили разглашение гостайны полицейским линейного отдела МВД России на станции Ртищево.

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Владимир Седов
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