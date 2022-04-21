Стало известно о людях под завалами горящего здания НИИ в Твери

«Интерфакс»: под завалами горящего здания оборонного НИИ в Твери остались около 10 человек

Около 10 человек остались под завалами здания оборонного НИИ в Твери. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Региональные власти подтвердили, что в результате пожара погибли шесть человек, еще 27 пострадали.

О возгорании в оборонном НИИ в Твери стало известно 21 апреля. В экстренных службах сообщили, что его причиной могла стать аварийная работа электросети.

Ранее появилось видео пожара, снятое с воздуха. На кадрах видны клубы черного дыма, которые валят из здания.