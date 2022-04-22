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Александр Емельяненко объявил о подписании контракта на новый бой

Российский боец ММА Александр Емельяненко объявил о подписании контракта на новый бой
Александр Емельяненко

Александр Емельяненко. Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в своем Telegram-канале объявил о подписании контракта на новый бой.

«Контракт подписан. Все подробности — в понедельник!» — написал Емельяненко. Спортсмен добавил, что гадать осталось недолго.

8 марта Емельяненко бросил вызов трем спортсменам. 40-летний тяжеловес обратился к пауэрлифтеру Михаилу Кокляеву, а также к бойцам MMA Вячеславу Дацику и Магомеду Исмаилову. Емельяненко предложил им поединок по правилам бокса.

В своем последнем поединке Емельяненко 23 февраля одолел американца Джеффа Монсона. Схватка прошла под эгидой промоушена Hardcore Fighting на голых кулаках.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. В ММА спортсмен провел 38 боев, в которых одержал 28 побед и потерпел девять поражений. Еще один поединок завершился вничью.

Алексей Гусев
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