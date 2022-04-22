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Американские военные получат новое оружие в 2023 году

Первая партия новых винтовок NGSW поступит на вооружение армии США в 2023 году

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В 2023 финансовом году первое подразделение армии США получит новое стрелковое оружие. Американские военные получат винтовки, которые разработали в рамках программы Next Generation Squad Weapon (NGSW), сообщает Defense News.

До октября 2023 года первое подразделение американской армии получит винтовки XM5 и XM250. Отмечается, что впервые за 65 лет военные одновременно меняют ручной пулемет, прицел, штурмовую винтовку и калибр боеприпасов. Новое оружие использует патрон калибра 6,8 миллиметра.

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6 апреля 2022

Ранее стало известно, что армия США выбрала вариант NGSW компании Sig Sauer. Производитель получил контракт на поставку партии перспективного оружия, которое заменит автоматический карабин M4 и пулемет M249.

В январе в США выбрали прицел для перспективного стрелкового оружия. NGSW получит систему управления огнем XM157 с баллистическим вычислителем и лазерным дальномером.

В декабре 2021 года в пресс-службе концерна «Калашников» сообщили, что группа компаний выполнила государственный оборонный заказ на поставку автоматов АК-12 в 2021 году.

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Даниил Иринин
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