В США выбрали умный прицел для оружия следующего поколения

Армия США выбрала прицельную систему для стрелкового оружия следующего поколения. Умную систему управления огнем XM157 поставит компания Sheltered Wings. Об этом сообщает издание Army Times.

Контракт стоимостью 2,7 миллиарда долларов рассчитан на десять лет. Военные планируют получить 250 тысяч систем управления огнем XM157 в рамках программы Next Generation Squad Weapon — Fire Control (NGSW-FC). В конкурсе на поставку прицельных систем также принимала участие компания L3 Harris.

Перспективная система включает в себя оптический прицел с переменной кратностью, лазерный дальномер и баллистический вычислитель. Также в состав комплекса входит набор метеодатчиков и лазерные указатели.

В публикации отмечается, что система управления огнем предназначена для перспективного стрелкового оружия, которое планируют выбрать в 2022 году. Образцы, которые разрабатывают в рамках программы Next Generation Squad Weapon, используют патрон калибра 6,8 миллиметра.

В 2019 году стало известно, что перспективное оружие американских военных получит боеприпас калибра 6,8 миллиметра. Новые образцы заменят автоматы M4 и пулеметы M249.