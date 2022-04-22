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На российской бумажной фабрике рассказали об облегчении от ухода Zewa

Главный технолог Сясьского ЦБК Головчанский заявил об облегчении после ухода Zewa с рынка

Изображение: Сясьский ЦБК

Главный технолог одного из крупнейших производителей туалетной бумаги, Сясьского бумажно-целлюлозного комбината, Денис Головчанский рассказал, что на российском рынке сложилась жесткая конкуренция между производителями, и после ухода Zewa отечественным компаниям станет легче. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Если бы Zewa ушла, это было бы проблемой лет пять назад. Потому что было три основных игрока: Zewa, Сыктывкар и мы. Сейчас этот рынок перенасыщен, просто всем полегче станет и все. Тут все было очень плотно. Если кто-то отваливается сейчас, то это даже хорошо. В последние несколько лет открылось много предприятий, и на предприятиях открылись новые линии и мощности. Поэтому я проблем не вижу. И дефицита, я надеюсь, не будет», — заключил Головчанский.

Шведская компания Essity, производящая туалетную бумагу Zewa, а также представленная такими брендами в сфере личной гигиены как Tork, Libero, Libresse, TENA, объявила о скором уходе из России. Причиной названы ухудшения условий ведения бизнеса. По его словам, активы компании в России обесценились на 1,4 миллиарда шведских крон (147 миллионов долларов).

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По заявлению Минпромторга, некоторые предприятия, покинувшие российский рынок после начала спецоперации на Украине, хотят вернуться в страну — среди них IKEA и Inditex (управляет брендами Massimo Dutti, Zara, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Zara Home, Uterque — прим. «Ленты.ру»). Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев считает, что компаниям будет несложно возобновить свою деятельность в России.

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Софья Ермакова
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