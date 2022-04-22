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Спорт

Во Всероссийской федерации плавания прокомментировали отстранение Рылова

Президент ВФП Владимир Сальников заявил о недоумении из-за отстранения пловца Рылова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников прокомментировал отстранение Евгения Рылова от соревнований под эгидой Международной федерации плавания (FINA). Его слова приводятся на сайте ВФП.

«Вызывает, мягко говоря, недоумение решение FINA по Евгению Рылову. Признаюсь, был уверен, что последует полное оправдание поступка Евгения, который не предпринимал никаких предосудительных действий, и уж тем более порочащих звание олимпийского чемпиона», — заявил он. Сальников подчеркнул, что ВФП потребует от FINA предоставить всю информацию по данному разбирательству.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее пагубной линией на политизацию спорта. «Мы считаем, что это абсолютно противоречит идее спорта», — сказал он.

22 апреля FINA объявила, что Рылов не сможет принимать участие в соревнованиях в течение девяти месяцев. Причиной такого решения стало посещение 25-летним спортсменом концерта-митинга в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя, который состоялся на московском стадионе «Лужники» 18 марта.

На Олимпиаде в Токио Рылов завоевал две золотые и две серебряные медали. В его активе также две победы на чемпионатах мира.

Дарья Коршунова
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