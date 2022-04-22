В Кремле отреагировали на отстранение пловца Рылова

Песков назвал отстранение российского пловца Рылова противоречащим идее спорта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на отстранение от соревнований российского пловца Евгения Рылова. Слова представителя Кремля приводит ТАСС.

«Мы считаем, что это абсолютно противоречит идее спорта», — заявил он. Песков назвал произошедшее пагубной линией на политизацию спорта.

Ранее 22 апреля Международная федерация плавания (FINA) объявила, что Рылов не сможет принимать участие в соревнованиях в течение девяти месяцев. Причиной такого решения стало посещение 25-летним спортсменом концерта-митинга в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя, который состоялся на московском стадионе «Лужники» 18 марта.

Также FINA запретила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой в 2022 году. «Бюро FINA подтвердило свою позицию о том, что российские и белорусские спортсмены и официальные лица не будут приглашаться на какие-либо мероприятия FINA до конца 2022 года», — говорится в заявлении федерации.

На Олимпиаде в Токио Рылов завоевал две золотые и две серебряные медали. В его активе также две победы на чемпионатах мира.