Британский боец UFC из Дагестана получил нового соперника

Британский боец Мухаммад Мокаев из Дагестана подерется с Чарльзом Джонсоном в UFC

Британский боец смешанного стиля (MMA) Мухаммад Мокаев получил нового соперника в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщил журналист Бретт Окамото в Twitter.

Второй поединок под эгидой UFC 21-летний уроженец Дагестана проведет 23 июля. Соперником Мокаева станет дебютант лиги Чарльз Джонсон. Последний перешел в UFC из Legacy Fighting Alliance, где завоевывал чемпионский пояс.

Мокаев успешно дебютировал в UFC 19 марта, одержав победу над американцем Коди Дерденом. Уроженец Дагестана вынудил соперника сдаться за 58 секунд.

Мокаев известен по выступлениям в Brave FC. В профессиональных MMA он одержал семь побед в семи поединках.