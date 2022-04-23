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Спорт

Британский боец UFC из Дагестана получил нового соперника

Британский боец Мухаммад Мокаев из Дагестана подерется с Чарльзом Джонсоном в UFC

Фото: Per Haljestam / Reuters

Британский боец смешанного стиля (MMA) Мухаммад Мокаев получил нового соперника в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщил журналист Бретт Окамото в Twitter.

Второй поединок под эгидой UFC 21-летний уроженец Дагестана проведет 23 июля. Соперником Мокаева станет дебютант лиги Чарльз Джонсон. Последний перешел в UFC из Legacy Fighting Alliance, где завоевывал чемпионский пояс.

Мокаев успешно дебютировал в UFC 19 марта, одержав победу над американцем Коди Дерденом. Уроженец Дагестана вынудил соперника сдаться за 58 секунд.

Мокаев известен по выступлениям в Brave FC. В профессиональных MMA он одержал семь побед в семи поединках.

Николай Костюков
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