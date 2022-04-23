Победитель Кубка Дэвиса назвал отстранение россиян от Уимблдона глупостью

Победитель Кубка Дэвиса-1976 Панатта назвал отстранение россиян от Уимблдона глупостью

Бывший теннисист итальянец Адриано Панатта жестко отреагировал на отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в Уимблдоне. Его слова привел Sportskeeda.

71-летний эксперт назвал решение организаторов Уимблдона глупостью. «Должен ли русский инженер, живущий в Лондоне, терять работу? Это глупость и тотальное лицемерие», — подытожил ветеран. В 1976 году Панатта выигрывал Кубок Дэвиса в составе сборной Италии. В том же году он стал обладателем трофея Открытого чемпионата Франции.

Отстранение россиян и белорусов от участия в Уимблдоне осудили не только известные теннисисты, такие как Новак Джокович и Александр Зверев, но и спортивные организации. С заявлением по данному поводу, в частности, выступила Ассоциация теннисистов-профессионалов.

20 апреля стало известно, что организаторы Уимблдона отстранили российских и белорусских теннисистов от участия в соревнованиях. Таким образом, на нем в числе прочих не сможет выступить вторая ракетка мира Даниил Медведев.