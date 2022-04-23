Немецкий теннисист Зверев оценил решение отстранить россиян от Уимблдона
Немецкий теннисист Александр Зверев оценил решение организаторов Уимблдона отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в турнире. Его слова привел портал We Love Tennis.
Третья ракетка мира признался, что не видит причин для отстранения. Он отметил, что разделяет отношение Уимблдона к происходящему на Украине.
Решение организаторов Уимблдона осудили как отдельные спортсмены, так и организации. В частности, с заявлениями по этому поводу выступили Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Профсоюз теннисистов-профессионалов. Организации сошлись во мнении, что отстранение российских и белорусских спортсменов является дискриминацией.
20 апреля стало известно, что организаторы Уимблдона отстранили российских и белорусских теннисистов от участия в турнире. Таким образом, на нем в числе прочих не сможет выступить вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.