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Спорт

Немецкий теннисист Зверев оценил решение отстранить россиян от Уимблдона

Немецкий теннисист Александр Зверев не увидел причин отстранения россиян от Уимблдона

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Немецкий теннисист Александр Зверев оценил решение организаторов Уимблдона отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в турнире. Его слова привел портал We Love Tennis.

Третья ракетка мира признался, что не видит причин для отстранения. Он отметил, что разделяет отношение Уимблдона к происходящему на Украине.

Решение организаторов Уимблдона осудили как отдельные спортсмены, так и организации. В частности, с заявлениями по этому поводу выступили Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Профсоюз теннисистов-профессионалов. Организации сошлись во мнении, что отстранение российских и белорусских спортсменов является дискриминацией.

20 апреля стало известно, что организаторы Уимблдона отстранили российских и белорусских теннисистов от участия в турнире. Таким образом, на нем в числе прочих не сможет выступить вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

Николай Костюков
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