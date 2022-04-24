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Легионер ЦСКА ответил на вопрос о своем будущем в команде

Нигерийский нападающий ЦСКА Эджуке заявил, что не стоит переживать о его будущем в команде

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Нигерийский нападающий ЦСКА Чидера Эджуке ответил на вопрос о своем будущем в команде. Его слова передает РИА Новости.

Он заявил, что не стоит переживать о его карьере в московском клубе. «Мое будущее? У меня контракт с ЦСКА еще на несколько лет», — поделился 24-летний футболист, выступающий за красно-синих с августа 2020 года.

Ранее 24 апреля ЦСКА обыграл «Динамо» в московском дерби 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в игре на 67-й минуте забил Эджуке, который вышел на замену турецкому полузащитнику Юсуфу Языджи.

7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты в одностороннем порядке. Иностранные футболисты могли подписать соглашения с зарубежными клубами сроком до 30 июня.

Дарья Коршунова
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